'Coxiburguer' a R$ 40 ajuda a reanimar foliões na região do Ibirapuera, em São Paulo

São Paulo

Massa de batata recheada com frango e requeijão, acrescida de hambúrguer, muçarela, bacon e tomate. Eis a receita do quitute que está conquistando foliões em São Paulo.

A coxinha burguer, como foi batizada, nasceu de uma experiência antiga da empresária Ysis Moreno, 40.

Ela comandava uma fábrica de salgados que fornecia quitutes para shoppings e lanchonetes de hospitais. Em 2017, trocou a linha de produção por um food truck de lanches e quis juntar as duas coisas.

"Uni um conhecimento do passado com o futuro", afirmou.

Segundo a empresária, a versão comercializada no Carnaval no Ibirapuera é diferente da tradicional. Nesta, o hambúrguer é feito na parrilla e, no evento, é preparado na chapa. Com isso, a espessura tem de ser menor.

Lache de coxinha é opção de alimentação no Ibirapuera - Stefhanie Piovezan/Folhapess

Ainda assim, o prato reduzido chega a pesar 600 gramas. Grande? No Big Food Festival, a versão especial atinge 2 kg, afirmou Ysis.

"É um dos meus carros-chefe", admitiu.

A depender dos consumidores que aguardavam a coxinha ser frita na hora, o sucesso vai continuar. "É ótima", elogiou o empresário Charbel Khalil Khouri, 49, enquanto degustava o prato.

"Está aprovada", concordou a psicóloga Rebeca Khouri, 49. O casal mora há sete anos em São José do Rio Preto e escolheu provar a coxinha por ser uma proposta diferente.

Enquanto eles comiam, o banquinho ao lado foi ocupado pela dona de casa Sílvia Macedo, que queria repetir a experiência.

Ela provou o prato no sábado (10) e ficou com vontade de quero mais. "É diferente, maravilhosa", elogiou.

Sílvia provou a versão em que a coxinha gigante é cortada ao meio e ganha um generoso hambúrguer, acompanhado de tiras de bacon.

Ela e a filha pagaram R$ 40, mas como dividiram o prato, não acharam o valor alto.

"Provamos outras opções de lanche nos últimos dias e esse foi o melhor", garantiu a nora de Sílvia, a vendedora Aline Garcia, 34.