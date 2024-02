Homem é preso sob suspeita de matar a namorada em Sorocaba (SP)

São José do Rio Preto (SP)

A professora Luciana Aparecida de Almeida Machado, 37, foi encontrada morta na tarde de domingo (18) em uma casa no bairro Vila Santa Clara, em Sorocaba (a 100 km de SP). O namorado dela, Fabrício Veloso de Almeida, 35, foi preso sob suspeita de ter cometido o crime, e o caso é investigado como feminicídio.

O corpo da professora foi encontrado com sinais de espancamento em um dos cômodos da casa que pertence ao pai do suspeito. Ninguém mora no imóvel.

Almeida foi preso pela Polícia Militar no bairro Júlio de Mesquita após uma denúncia ao 190. Ele negou o crime, segundo a PM.

O suspeito passou por audiência de custódia na manhã desta segunda (19) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). De acordo com a Polícia Civil, ele ainda não tem advogado.

Luciana Aparecida de Almeida Machado, 37, foi encontrada em Sorocaba (SP) - Reprodução

Familiares disseram à polícia que Luciana estava desaparecida desde a madrugada de sábado (17), quando foi vista por amigas com o namorado em uma casa noturna, por volta das 3h.

Luciana era da cidade vizinha de Pilar do Sul e havia ido até Sorocaba para matricular a filha na escola. Ela estava hospedada na casa de uma tia desde quarta-feira (14).

O casal estava junto havia seis meses. No sábado, a professora saiu de casa por volta de meia-noite dizendo que iria até a casa noturna com o namorado. No dia seguinte, como não retornou nem atendeu às ligações, a família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento.

Na casa noturna, Luciana e namorado teriam discutido, conforme disseram as amigas aos familiares. Após a briga, o casal teria deixado o local.

Ainda segundo relatos dos familiares à polícia, eles entraram em contato com Almeida por telefone, e ele teria dito que deixou a namorada em frente à residência da tia e que, como tinham brigado, não havia mais falado com ela.

Luciana foi sepultada na manhã desta segunda em Pilar do Sul. Ela tinha uma filha de 12 anos de um relacionamento anterior.