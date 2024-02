Mulher é presa sob suspeita de sequestrar bebê após perder filho no parto em Fortaleza

Recife

Uma mulher de 39 foi presa em Fortaleza sob suspeita de sequestrar um bebê de dois meses. O caso aconteceu no sábado (24), e a detenção foi na noite de segunda-feira (26).

Segundo a Polícia Civil, a mulher havia ficado grávida e perdeu o filho. Por isso, decidiu sequestrar o bebê de uma pessoa em situação de rua.

A criança foi localizada com apoio do sistema Amber Alert Brasil, serviço de busca por desaparecidos desenvolvido pela empresa Meta, dona do Facebook, após dois dias desaparecida.

Imagem de plataforma com aviso de bebê desaparecido após ter sido sequestrado - - Amber Alert Brasil MJSP

O bebê foi levado de uma pousada social no centro. A Coordenadoria de Perícia Criminal divulgou um retrato falado da suspeita, com base em testemunhos e informações sobre a pessoa avistada no local onde o bebê estava com a mãe.

Depois, a criança e a sequestradora estavam em um imóvel no bairro Sabiaguaba.

De acordo com a polícia, a mulher cometeu o crime após informar para o companheiro que tinha engravidado e que a criança estaria em um hospital para tratamento. O delegado Ricardo Pinheiro, responsável pelo caso, disse em entrevista à TV Verdes Mares que a mulher de fato esteve grávida, mas perdeu a criança durante o parto e omitiu isso dos parentes.

"Desde então ela passou a frequentar locais com pessoas em vulnerabilidade, usuários de droga, e criar contato, proximidade com pessoas nessa condição. Ela viu o recém-nascido, procurou se aproximar da mãe, esperou uma oportunidade de pegar a criança e chegou em casa apresentando aos familiares como sendo seu filho", afirmou Ricardo Pinheiro.

O alerta fez com que usuários das redes sociais Facebook e Instagram, que fazem parte da Meta, recebessem notificações com imagem do bebê. A tecnologia Amber Alert permite a divulgação, nas plataformas digitais da empresa, de fotos de crianças e adolescentes até 17 anos que estão desaparecidas por alguma circunstância.

Quando o Amber Alert é ativado, um comunicado especial é encaminhado às plataformas da Meta para publicar o alerta no raio de até 160 km do local do fato ocorrido.

A mulher foi autuada em flagrante por suspeita de sequestro e cárcere privado e colocada à disposição da Justiça.