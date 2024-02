PMs trocam tiros entre si por engano em operação no RJ; veja vídeo

Rio de Janeiro

Dois grupos de policiais militares do Rio de Janeiro trocaram tiros entre si por engano neste sábado (17) durante uma operação em favelas da zona norte. Ninguém ficou ferido.

O episódio ocorreu durante uma ação para impedir o conflito entre facções rivais em Costa Barros, cujo confronto se arrasta há dias. De acordo com a PM, 14 pessoas foram presas.

Momento em que os policiais do Bope cumprimentam os militares após se identificarem - Reprodução

O "fogo amigo" ocorreu durante a madrugada no morro Jorge Turco entre agentes do serviço reservado do 9º Batalhão da PM (Rocha Miranda) e do Bope (Batalhão de Operações Especiais). O caso foi revelado pela TV Globo e confirmado pela Polícia Militar.

As imagens mostram policiais do 9º Batalhão perseguindo um grupo de homens de bermuda às 1h42 deste sábado. Cerca de 20 minutos depois, os homens do Bope chegam. Ao avistar o grupo armado, mas sem identificá-los como PMs (homens do serviço reservado não usam fardas), os "caveiras" iniciam os disparos. Reforço policial chegou a ser acionado.

A troca de tiros ocorreu por cerca de dois minutos. O tiroteio só parou quando um policial fardado do 9º Batalhão aparece para avisar ao grupo do Bope que os "adversários" se tratavam de colegas. Os dois grupos se abraçaram sem ninguém ferido, segundo a PM.

Confronto entre policiais

Em nota, a PM afirmou que "o episódio é verídico". "A corporação já está com as imagens, que serão analisadas e estudadas entre as equipes operacionais da instituição para que episódios como este não aconteçam novamente."

Os policiais estavam no Jorge Turco para impedir a saída de traficantes que, de acordo com a PM, integravam o Comando Vermelho. Eles dariam apoio à quadrilha que atua no Complexo do Chapadão numa invasão ao Complexo da Pedreira, onde atua o Terceiro Comando Puro.

Na madrugada de sexta-feira (16), um intenso tiroteio entre os criminosos provocou a interdição da avenida Martin Luther King. Um ônibus foi incendiado e atingiu um poste de iluminação pública.