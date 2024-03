Funcionário da Enel é morto em SP após cortar energia de academia por falta de pagamento

São Paulo

Um funcionário de 27 anos da PSC-Alpitel, empresa terceirizada da concessionária Enel, foi morto por volta das 14h desta quarta-feira (13) em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.

O crime ocorreu após o funcionário cortar a energia da academia Rossoni Fitness, na rua Antonio Carlos Lamego, 148, em Ermelino Matarazzo, por inadimplência. De acordo com relatos de vizinhos, funcionários da academia iniciaram uma discussão com o prestador na rua, para tentar evitar a ação, mas o eletricista acabou cortando os fios no poste em frente ao local.

Na sequência, o dono do estabelecimento, Randal Rossoni, 44, teria saído à procura do trabalhador na região e, ao encontrá-lo em um posto de gasolina na avenida São Miguel, disparou um tiro que atingiu a região da axila do funcionário, que não teve seu nome divulgado.

Academia Rossoni Fitness, que teve a energia cortada por inadimplência; dono do local, Randal Rossoni foi atrás do funcionário da Enel e o matou com um tiro - Reprodução Google Street View

Socorrido e levado a um hospital da região, o prestador de serviço não resistiu e morreu. Rossoni foi preso pela Polícia Militar momentos depois e confirmou ter feito o disparo, segundo os agentes.

"Durante as diligências, os policiais militares encontraram o indiciado no seu imóvel, na avenida Manoel dos Santos Braga. Ao ser questionado, ele confessou o crime e contou que matou a vítima após uma discussão devido o homem ter desligado a luz elétrica do seu estabelecimento comercial", disse a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

A reportagem tentou entrar em contato com a defesa de Rossoni, mas não a localizou. O telefone da academia está desligado, não houve resposta por email nem por mensagens enviadas por WhatsApp e redes sociais.

Momento em que o dono da academia Rossoni Fitness, Randal Rossoni, é preso após matar o funcionário terceirizado da Enel - Leitor

Segundo a SSP, foram solicitados exames no IML (Instituto Médico Legal) e no Instituto de Criminalística (IC). "O indiciado foi encaminhado para audiência de custódia e o caso foi registrado como homicídio consumado no 24° DP (Ponte Rasa)", finalizou a secretaria.

Em nota à Folha, a Enel lamentou o caso. "A Enel Distribuição São Paulo repudia veementemente o ato de violência praticado hoje (13) à tarde contra um eletricista de uma empresa parceira da companhia, durante uma atividade de corte de energia em um estabelecimento comercial no bairro Ermelino Matarazzo, zona leste da capital. Após realizar o serviço de corte por inadimplência, o prestador de serviço foi baleado e faleceu depois de ser socorrido e levado ao hospital", diz a nota.

"A companhia está em contato com a empresa parceira para que seja prestada a devida assistência à família do colaborador. A distribuidora ressalta que foi registrado boletim de ocorrência e acompanhará as investigações das autoridades policiais para que esse crime não fique impune", finalizou.