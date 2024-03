Máquina de fazer cigarros de 5 toneladas desaparece da Cidade da Polícia no Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Uma máquina de fabricar cigarros com cerca de seis metros e cinco toneladas desapareceu da Cidade da Polícia, onde funcionam 15 delegacias da Polícia Civil na cidade do Rio de Janeiro.

O equipamento foi apreendido pela corporação em 8 de julho de 2022, durante operação que estourou uma fábrica clandestina de cigarros em Duque de Caxias, na região metropolitana.

Na ação foram resgatados 23 paraguaios e um brasileiro em condições de trabalho análogas à escravidão numa fábrica, conforme informações do MPT (Ministério Público do Trabalho).

Uma máquina de fabricar cigarros desapareceu de dentro da Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. Corregedoria da Polícia Civil abriu investigação. - Reprodução

Na Cidade da Polícia, a máquina estava dentro de um galpão. A Polícia Civil afirma ter determinado à corregedoria-geral da instituição a instauração de um inquérito para identificar e responsabilizar os envolvidos no desaparecimento, além de esclarecer as circunstâncias do sumiço do equipamento.

"A Polícia Civil reforça que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e atividade ilícita, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade. Todos os envolvidos serão punidos no rigor da lei", disse a corporação, em nota. A Polícia Civil não informou a data em que o equipamento sumiu.

O galpão onde a máquina estava e a saída que pode ter sido utilizada para retirar o equipamento da instituição não contavam com monitoramento por câmeras. Na nota, a polícia afirma que em breve o serviço será retomado em toda a área da Cidade da Polícia, incluindo depósitos de apreensões.