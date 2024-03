Operação na Maré, no Rio, prende chefe do tráfico de MG, diz Polícia Militar

Rio de Janeiro

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas em Minas Gerais foi preso na manhã desta quarta-feira (6) em operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.

Os agentes prenderam o suspeito, identificado como Eduardo Lourenço Marques, e a mulher dele, ambos com mandados de prisão em aberto, segundo a PM —o nome da mulher não foi divulgado. Ainda de acordo com a polícia, o homem ainda não tem advogado.

"Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam um dos chefes de facção criminosa mais procurados do Estado de Minas Gerais e sua esposa, ambos com mandados de prisão em aberto, nas imediações da Vila do João", disse a PM, em nota.

Operação na Vila do João, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2021 - Reprodução/TV Globo

A corporação afirma que a equipe foi atacada durante a operação e que houve confronto. Um suspeito de envolvimento com o tráfico foi baleado e levado para o hospital, segundo a PM. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem sendo colocado dentro de um blindado da corporação.

"A equipes do Bope foram atacadas por disparos de arma de fogo e houve confronto. Um suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um fuzil foi apreendido", diz a Polícia Militar.

ESTUDANTES SEM AULAS

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 41 unidades escolares na região da Maré foram impactadas pelas operações policiais, afetando 13.799 alunos.

Atendimentos de saúde também foram prejudicados. As clínicas da família Adib Jatene e Augusto Boal, bem como o Centro Municipal de Saúde Vila do João, afirmaram que "acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento na manhã desta quarta-feira".