São Paulo tem alerta para onda de calor a partir da tarde desta quinta (14)

São Paulo

A onda de calor que surgiu entre a Argentina e o Paraguai nos últimos dias chega definitivamente à região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (14), com a previsão de a capital ter o dia mais quente em um mês de março.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quarta-feira (13) um alerta amarelo de perigo potencial de calor na região que vai das 14h desta quinta até 18h de sábado, indicando leve risco à saúde por causa das temperaturas 5°C acima da média histórica nesse período.

Paulistanos caminham sob o sol intenso na avenida Paulista, na região central de São Paulo; nova onda de calor eleva a temperatura nos próximos dias no estado - Zanone Fraissat - 24.ago.23/Folhapress

Segundo a previsão do instituto, a máxima nesta quinta na Grande São Paulo deve chegar aos 33°C, subindo para 34°C na sexta, 35°C no sábado e voltando a 34°C no domingo.

A temperatura mínima também se elevará, passando de 19°C na quinta e na sexta, para 20°C no sábado e 21°C no domingo, acabando com o vento frio que tem soprado nas manhãs por causa da brisa marítima.

Os locais que mais sofrerão com o calor, no entanto, ficam na região que engloba o centro, o norte e o oeste do estado. Em algumas cidades dessa faixa, as temperaturas poderão superar os 40°C, com baixa umidade do ar, segundo a Defesa Civil estadual.

O órgão informa que há previsão de fazer 40°C em Araçatuba, com sensação térmica de 41°C, 38°C em Presidente Prudente, com sensação de 39°C, e 37°C em Marília, com sensação de 38°C.

Nesta quarta, o município paulista que teve o registro de maior temperatura, segundo o Inmet, foi Dracena, com 37,6°C. Foi a quarta cidade mais quente do país, atrás de Três Lagoas (MS), com 39,7°C, Água Clara (MS), com 38,2°C, e Paranapoema (PR), com 37,6°C.

Ainda no oeste paulista, as estações meteorológicas de Valparaíso e Rancharia registraram 36,9°C, a de Presidente Prudente marcou 36,1°C, e a de Jales, 36°C. Várias outras tiveram máximas acima dos 35°C.

Na capital, a estação automática do Mirante de Santana, na zona norte, marcou a máxima de 33,4°C às 15h.

De acordo com os dados do Inmet, a chuva típica de verão volta à região metropolitana de São Paulo no próximo domingo, com pancadas entre a tarde e a noite. Com isso, a umidade aumenta e a temperatura terá uma leve queda, mas ainda ficando na faixa dos 30°C. Esse cenário se manterá nos dias seguintes.