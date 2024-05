Anac libera base aérea de Canoas para voos comerciais

Brasília

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou o uso da base aérea de Canoas (RS) para voos comerciais. A liberação ocorreu nesta sexta-feira (17), após reunião extraordinária da diretoria do órgão.

A pista de Canoas será usada para este fim como uma das alternativas ao fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, em decorrência da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul.

O terminal servirá para operações civis, para transporte de passageiros e cargas enquanto perdurar o estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul.

Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, alagado pelas chuvas que causaram inundações na região - Wesley Santos - 7.mai.2024/Reuters

Segundo o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroporto) disse em 9 de maio, a base aérea de Canoas (RS) terá a capacidade ampliada para cinco voos diários, chegando a 35 semanais. A responsabilidade das operações ficará a cargo da concessionária Fraport, que administra o Salgado Filho.

O governo articulou o uso da base como uma das malhas aéreas emergenciais no estado.

O aeroporto de Porto Alegre transportava cerca de 100 mil passageiros semanalmente. A Anac suspendeu a venda de passagens aéreas para voos com origem e destino ao Salgado Filho por tempo indeterminado.

O plano anunciado por Costa Filho prevê a ampliação da capacidade de sete aeroportos regionais do interior do Rio Grande do Sul e dois de Santa Catarina para que até 20 mil passageiros sejam transportados por semana no período, com a abertura de 13 mil novos assentos.

A previsão é que 116 voos comerciais sejam realizados semanalmente para o Rio Grande do Sul.

Além de Canoas, outros seis aeroportos regionais do estado tiveram sua capacidade ampliada: Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana.

As capacidades dos aeroportos de Florianópolis e Jaguaruna, em Santa Catarina também foram alargadas.