Corpo encontrado no lago do parque Ibirapuera é identificado

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo identificou o corpo encontrado no lago do parque Ibirapuera, zona sul da capital, no último dia 30 de abril, como sendo Luiz Carlos de Melo, 56. Segundo as investigações, o homem seria natural de Contagem, em Minas Gerais.

O reconhecimento foi possível graças a um exame datiloscópico, que utiliza as impressões digitais.

Ainda não se sabe se Luiz Carlos era sem-teto ou tinha residência fixa em São Paulo. A polícia tenta contato com familiares.

Bombeiros retiram corpo de homem encontrado em lago no parque Ibirapuera, em São Paulo - Marcelo Gonçalves - 30.abr.2024/Folhapress

A causa da morte também segue desconhecida. São aguardados os resultados dos demais exames periciais, em fase de elaboração, para avançar no caso.

Os bombeiros e a Polícia Civil foram acionados para a ocorrência às 10h40 do dia 30 de abril, e equipes de resgate retiraram o corpo do lago. O cadáver, conforme informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) estava às margens do local.

Segundo a polícia, o corpo foi encontrado sem vestes, em estado de putrefação.

O caso é investigado no 36º DP (Vila Mariana). O IML (Instituto Médico Legal) ficou responsável pela identificação datiloscópica da vítima, além de exames toxicológico e necroscópico para tentar identificar a causa da morte e quando aconteceu.