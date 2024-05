Ônibus são incendiados na região central de Porto Alegre

Rio de Janeiro

Incêndio em ônibus mobiliza polícia e bombeiros do Rio Grande do Sul na noite deste domingo (19) no centro de Porto Alegre, que ainda convive com impactos das enchentes que assolam o estado desde o início do mês.

Informações divulgadas pela rádio Gaúcha indicam que dois veículos foram queimados em um protesto, na esquina das avenidas Princesa Isabel e João Pessoa, em frente a um conjunto habitacional chamado Residencial Princesa Isabel.

Ainda não há informação sobre vítimas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul em busca de informações sobre a ocorrência mas ainda não obteve retorno.

Mais informações em instantes.