Criança é resgatada durante incêndio em apartamento em Farroupilha (RS)

Uma criança de seis anos foi resgatada por vizinhos durante um incêndio em um apartamento no centro de Farroupilha, na Serra Gaúcha, a 110 km de Porto Alegre. A mãe do menino também foi resgatada, mas teve queimaduras em mais de 60% do corpo.

O incêndio aconteceu na manhã da última terça (14). Após os regastes, o Corpo de Bombeiros controlou as chamas no imóvel.

Um vídeo divulgado no Instagram pelo perfil Samu Litoral mostra o menino na sacada do apartamento, tentando se afastar do fogo, que tomava conta da sala da casa.

Criança foi resgatada de apartamento em chamas em Farroupilha (RS) - Reprodução/Instagram

A mãe da criança, que tem 38 anos, foi levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da região. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde dela.

O menino foi levado a um hospital com ferimentos nos braços e nas pernas, mas já teve alta.

Outras oito pessoas que também estavam no 4º andar do edifício não tiveram ferimentos.