Dois corpos são encontrados carbonizados dentro de veículo no litoral de SP

Santos

A Polícia Civil investiga a morte de duas pessoas cujos corpos foram encontrados carbonizados no interior de um veículo incendiado no bairro Quarentenário, na área continental de São Vicente, no litoral paulista, no último domingo (19). Um deles, já identificado por um parente, era um adolescente.

Van incendiada em São Vicente, no litoral paulista; dois corpos carbonizados foram achados no veículo - @saovicente.news no Instagram

O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial de São Vicente e agora é investigado pelo setor de homicídios da Delegacia Seccional de Polícia de Praia Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher informou que o responsável pelo ato foi seu ex-marido. Ainda de acordo com a mulher, ele é usuário de drogas e vive em situação de rua em bairros de Santos e São Vicente.

Ela disse que o veículo incendiado, um micro-ônibus, ficava permanentemente estacionado no local, sendo utilizado como abrigo por seu ex-marido. O proprietário o teria expulsado e, para se vingar, ele ateou fogo no carro sem saber que haviam dois adolescentes na van.

Em vídeos registrados, é possível ver uma pessoa saindo de perto do carro e, posteriormente, caminhando pelo lado oposto da rua sem camisa. O ex-marido da mulher não havia sido localizado até esta segunda-feira (20).

Ainda segundo registro na polícia, outra mulher, tia da vítima que tinha entre 12 e 14 anos, informou que o sobrinho dormia no veículo por não querer retornar para casa. A identificação da vítima foi feita pela arcada dentária e roupas.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que policiais militares foram acionados durante a manhã de domingo para atender a ocorrência de um incêndio e, no local, encontraram dois corpos no interior de um micro-ônibus. O Corpo de Bombeiros ajudou a extinguir o fogo.

Os restos mortais foram encaminhados por um serviço funerário ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico, toxicológico e identificação por DNA por parte da polícia científica.

Procurada, a Prefeitura de São Vicente afirmou que o caso é de responsabilidade das autoridades policiais.