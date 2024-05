Emoção marca reencontro de mães e filhas no 1º dia de voos em Canoas (RS)

Canoas (RS)

O aeroporto emergencial em Canoas (RS), devido à inundação do Salgado Filho, em Porto Alegre, começou a operar nesta segunda-feira (27) e marcou um reencontro aguardado ansiosamente entre familiares. O primeiro voo saindo de Congonhas pousou na base aérea da cidade gaúcha às 8h05.

A partir desta segunda, a base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, passou a receber voos comerciais como tentativa de atenuar o caos logístico criado pelo fechamento do terminal da capital gaúcha.

Clarissa Candiota reencontra sua filha Marta Karrer em Canoas (RS), para comemorar Dia das Mães e aniversário que passaram distantes - Felipe Prestes/Folhapress

Cerca de 170 passageiros se deslocaram em quatro ônibus até o Canoas Park Shopping, que está operando como terminal de embarque e desembarque. Os passageiros só puderam desembarcar depois que chegou um caminhão com as malas.

Foi mais cerca de meia hora de espera e a ansiedade era visível no olhar da psicopedagoga Clarissa Candiota. A sua filha, Marta Karrer, voltaria de São Paulo no dia 3 de maio, mas o reencontro acabou adiado por 24 dias.

"Ela tinha saído de férias para São Paulo na metade de abril e aí aconteceu tudo isso. Passou o aniversário dela, passou o Dia das Mães, e hoje eu estou aqui para comemorar tudo isso", contou Clarissa à Folha. A filha completou 28 anos e foi o primeiro aniversário longe da família.

A emoção também tomou conta da gerente administrativa Juliana Duarte. Ela está com a casa inundada, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, e ficou longe da filha por 19 dias a mais que o previsto.

A filha Isabela viajaria por um mês, mas a viagem acabou se estendendo devido ao fechamento do aeroporto em Porto Alegre.

"A gente está passando por um momento muito difícil, porque a nossa casa foi inundada, meu local de trabalho também, mas agora é um momento de alegria", disse Juliana, sem conter o choro.

As operações em Canoas têm caráter emergencial, enquanto o terminal de Porto Alegre segue paralisado pela enchente de proporções históricas que devastou regiões do Rio Grande do Sul.

A Latam anunciou os primeiros voos em Canoas, a partir da manhã desta segunda. Já o início das operações da Azul e da Gol está previsto para sábado (1º).

As rotas anunciadas até o momento vão conectar a cidade a aeroportos paulistas –Congonhas, Guarulhos e Viracopos.

A medida faz parte do que o Ministério de Portos e Aeroportos chama de malha aérea emergencial. Segundo a pasta, a medida pode chegar a 134 voos extras semanais em nove terminais gaúchos e de Santa Catarina.

Os locais são os seguintes: Canoas, Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, além de Florianópolis e Jaguaruna, no estado vizinho.

A projeção é que 35 desses voos semanais possam ser acomodados em Canoas. A base aérea só fica atrás do número previsto para o aeroporto de Caxias do Sul (39 voos semanais), na Serra Gaúcha (a 120 km de Porto Alegre).