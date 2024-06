São Paulo

O uso abusivo da cetamina está no centro da investigação que resultou na prisão de familiares de Djidja Cardoso, empresária que atuou entre 2016 e 2020 como a personagem sinhazinha do Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins e foi encontrada morta.

O uso terapêutico da droga, que é regulamentado, ajuda no combate à depressão crônica. O problema é o consumo recreativo feito sem supervisão e que pode gerar riscos para a saúde, dizem os especialistas.

A droga usada para fins recreativo costuma ser diferente daquela prescrita nos tratamentos contra depressão. Isso porque a substância consumida em festas em geral é a versão utilizada como sedativo de cavalo —ou seja, não é o mesmo medicamento usado nas clínicas para tratamento de humanos.

Para explicar quais são os perigos do uso recreativo da cetamina, a apresentadora Priscila Camazano recebe Leonardo Afonso dos Santos, médico psiquiatra do IPq (Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) no Como É que É? desta sexta-feira (7).

