Municípios de Santa Catarina adotam cidades gaúchas afetadas por enchentes

São Paulo

O cenário de lama e destruição em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, desafia moradores que tentam voltar para casa após a enchente histórica no Rio Grande do Sul. A cidade gaúcha teve 50% de seu território afetado pela inundação e precisa de ajuda para a fase de recuperação.

Em um movimento que cresce entre municípios de Santa Catarina, a Prefeitura de Joinville decidiu adotar Guaíba para auxiliar nessa etapa. O apoio foi formalizado na terça-feira (14) e a primeira ação é o envio de uma missão precursora para mapear as necessidades do município, em que mais de 30 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas.

Estrutura da escola destruída por enchente no centro de Guaíba (RS) - nselmo Cunha/Folhapress

Localizada a 160 km de Porto Alegre, no Vale do Taquari, Arroio do Meio foi adotada por Chapecó. A prefeitura da cidade catarinense vai ajudar nos trabalhos de limpeza e de reconstrução do município gaúcho.

Na terça-feira (21), um comboio com dez caminhões, quatro retroescavadeiras, duas escavadeiras hidráulicas, duas patrolas e dois caminhões-pipa sairá de Santa Catarina em direção ao Vale do Taquari.

O comboio contará também com servidores municipais e voluntários. Durante sete dias, eles vão ajudar na reconstrução de estradas, limpeza de ruas e de cerca de 300 casas. Também oferecerão serviços de assistência social e saúde.

Com 22 mil habitantes, Arroio do Meio teve mais da metade da população afetada pela enchente. Para formalizar a adoção, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), sancionou lei aprovada pela Câmara Municipal que autoriza ações de auxílio a municípios afetados por catástrofes.

Outra cidade de Santa Catarina, Blumenau adotou dois municípios gaúchos, Lajeado e Estrela. Vai enviar maquinário e servidores municipais para a limpeza das ruas, além de uma equipe de apoio emocional com dois enfermeiros, um médico e um psicólogo.

Em Araquari (SC), que adotou Marques de Souza (RS), a ajuda ocorre por meio da arrecadação e distribuição de alimentos não perecíveis, luvas, botas, rodos, vassouras, produtos de limpeza, material escolar, travesseiros, móveis e eletrodomésticos em bom estado.

Roca Sales (RS), no Vale do Taquari, teve 43% de suas casas atingidas pela enchente e vive uma situação de destruição sem precedentes. A cidade de 10 mil habitantes foi adotada por Jaraguá do Sul (SC) para ajudar na recuperação por meio de um comboio com equipe, caminhões e escavadeiras. A primeira ação é o restauro dos acessos à cidade.

A Prefeitura de Concórdia, em Santa Catarina, anunciou a adoção da pequena Doutor Ricardo, onde vivem 1.900 pessoas e há regiões isoladas, além de desabrigados e moradias em risco. Integrantes da Defesa Civil de Concórdia foram para o município gaúcho.

CATÁSTROFE

A inundação histórica provocada pelas recentes chuvas no Rio Grande do Sul alagou ao menos 303 mil edificações residenciais e 801 estabelecimentos de saúde em 123 cidades, indicam dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da UFRGS.

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul causaram ao menos 151 mortes, de acordo com boletim divulgado às 18h desta quinta. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 104 desaparecidos.

As mortes ocorrem em 44 cidades, conforme a Defesa Civil, e há 806 feridos.

No total, 461 municípios foram afetados, sendo que 77.199 pessoas estão desabrigadas e 540.192 ficaram desalojadas.