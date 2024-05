Prefeito cogita evacuar todos os 40 mil habitantes de cidade do RS

São Paulo

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani Gonçalves (PDT), cogita pedir a todos os moradores que deixem a cidade, uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul há uma semana.

De acordo com o vice-prefeito, Ricardo Alves (PDT), ainda não há nenhuma ação concreta nesse sentido. "Não estamos conseguindo entregar alimentos e água a toda população, e temos medo que as pessoas morram de fome e de sede", disse Alves em entrevista à rádio Gaúcha nesta terça-feira (7).

Eldorado do Sul está entre as cidades mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul - Anselmo Cunha - 3.mai.24/AFP

Apesar da falta de luz, água e sistemas de comunicação, muitas pessoas relutam em deixar suas casas. "Acredita-se que não vai ser possível manter a população abastecida porque a estrutura está se esgotando já", continuou Alves.

O acesso à cidade está restrito após colapso de parte do viaduto localizado no quilômetro 107 da rodovia estadual BR-290, que faz ligação com o município vizinho de Porto Alegre. A estrutura viária atravessa o rio Jacuí, que subiu quase 9 metros acima do nível normal.

A estimativa da prefeitura é de que 90% do município foi afetado pelos alagamentos.

Nas redes sociais, amigos e parentes postam fotos de moradores do município desaparecidos. Foi divulgada uma lista com os nomes das pessoas resgatadas em abrigos localizados na cidade vizinha Guaíba.