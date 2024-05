Presidente da Enel diz confiar na manutenção dos contratos de concessão no Brasil

São Paulo

O presidente da Enel disse não acreditar na quebra dos contratos de concessão da empresa no Brasil. A cidade de São Paulo e o estado do Ceará já cogitaram a medida após sucessivos problemas.

Em evento na manhã desta quinta-feira (9), Antonio Scala disse respeitar as opiniões do poder público, mas afirmou ter o respaldo de "contratos robustos" e estar "seguro" dos investimentos anunciados pela empresa para resolver as falhas.

Segundo ele, a Enel injetará R$ 18 bilhões no Brasil até 2026. Na capital paulista, parte da verba já teria sido utilizada em medidas de prevenção na rede, melhora no atendimento aos usuários e contratação de 1.200 eletricistas.

Manutenção da Enel na rua General Jardim, no centro de São Paulo - Ronny Santos - 20.mar.2024/Folhapress

Na esteira dos problemas dos últimos meses, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), já chamou a empresa de mentirosa, disse que ela deveria deixar a cidade e afirmou que a concessão não será renovada.

Enquanto isso, a administração municipal tem em vista viabilizar um programa de fiscalização à empresa.

No Ceará, uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) pediu o fim do contrato de concessão no estado. Conforme documento de cerca de 400 páginas divulgado pelos deputados, a distribuidora praticou irregularidades e abusos no estado, deixando seus clientes sem fornecimento nem atendimento.

Nesta quinta, o presidente da Enel ainda afirmou que a empresa planeja reduzir em 50% o tempo médio de atendimento em São Paulo, até dezembro, comparando com o último ano.

Em 2023, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o tempo médio para funcionários da Enel atenderem uma ocorrência era de 778 minutos, ou seja, mais de 13 horas.

Em abril deste ano, disse o presidente, o tempo caiu para cerca de 515 minutos, quase 9 horas. A comparação feita por ele, porém, utiliza o único mês de 2024 terminado sem grandes ocorrências de falta de luz na capital.