Semana começa fresca em SP, mas temperatura volta a subir nos próximos dias

São Paulo

A Grande São Paulo voltará a ter tempo seco, umidade baixa e temperaturas em elevação nesta semana, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura. A previsão é que o tempo só voltará a esfriar novamente no próximo sábado (24).

Para esta segunda-feira (20), o CGE indica que o dia começará com sol entre muitas nuvens e termômetros na marca dos 18°C. No decorrer do dia, a temperatura máxima deve chegar aos 25°C, com valores mínimos de umidade do ar ao redor dos 55%. O dia deve terminar com céu nublado e sem previsão de chuva.

Na terça-feira (21), o cenário atmosférico não muda muito, mas a temperatura começará a se elevar durante a tarde. Não há previsão de chuva, mas o amanhecer pode ter formação de névoa úmida, diminuindo a visibilidade. A mínima deve ser 17°C na madrugada e a máxima vai a 27°C durante as primeiras horas da tarde.

A temperatura se elevará gradualmente a partir desta segunda-feira em São Paulo; sem chuva, o tempo ficará bom para passeios nos parques, como o Ibirapuera - Alf Ribeiro - 24.set.23/Folhapress

Os próximos dias serão parecidos, com as madrugadas frescas, mas com as máximas subindo gradualmente. Na quarta (22), ela chegará a 28°C. Na quinta (23), a 30°C, mesma marca esperada para a sexta (24), quando a previsão indica a volta da chuva na capital.

Por causa das pancadas isoladas esperadas à tarde e à noite, o clima voltará a se refrescar, deixando o sábado com a mínima de 15°C e a máxima de apenas 21°C.

A chuva, no entanto, não deve mudar muito o acumulado do mês. Segundo dados do CGE, este é maio mais seco desde o início das medições dos índices pluviométricos pelo órgão municipal em 1995. Foram computados apenas 2 mm de chuva até este domingo (19), o que representa 3,6% dos 55,3 mm esperados para o mês.

O mais chuvoso ocorreu em 2005 com média de 151,8 mm. Já o mais seco foi registrado no ano de 2000, com apenas 8,6 mm. Em 2023, o registro médio de chuva ficou abaixo da média com 46 mm.

Baixada Santista deve ter chuva até terça

Enquanto a capital paulista deverá ter uma semana seca, até sexta-feira, a Baixada Santista começará a semana com chuva. Pelo menos é o que a previsão do tempo espera tanto para segunda quanto para terça-feira.

O sol até deverá aparecer entre as nuvens, mas pancadas de chuva são esperadas a qualquer hora do dia nesta segunda e entre a tarde e a noite no dia seguinte. O volume, no entanto, não deve ser muito. As temperaturas ficarão sempre na faixa dos 20°C aos 27°C.

Depois de quarta e quinta sem chuva, ela voltará na sexta-feira, também fazendo com que a temperatura diminua no dia seguinte. A máxima passará dos 31°C na sexta para 22°C no sábado.