Sul tem onda de frio e temperatura cai na cidade de São Paulo

São Paulo

Depois do sofrimento com a chuva e inundações, moradores do Rio Grande do Sul devem se preparar para um fim de semana gelado. Uma onda de frio está prevista para atingir todo o sul do país neste fim de semana.

De acordo com a Climatempo, a temperatura poderá ficar além de 5ºC abaixo da média de temperatura mínima no Rio Grande do Sul e em Santa Catariana.

Pessoas se protegem do frio e da chuva na região da avenida Paulista; temperatura vai cair neste fim de semana na capital paulista - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

A queda acentuada na temperatura vai ser provocada pela passagem de uma frente fria.

O sul paranaense e parte do Mato Grosso do Sul também devem registrar onda de frio neste sábado e domingo.

Conforme a agência, a previsão é de geada no centro-sul do Rio Grande do Sul e nas serras gaúcha e catarinense.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que em São José dos Ausentes (RS), município próximo da divisa com Santa Catariana, a temperatura não deverá passar de 10ºC neste sábado (25). No início da manhã, deve ficar abaixo de 3ºC,

Em São Joaquim (SC), a mínima prevista para este sábado é de 2ºC. É esperada geada no domingo.

Não há previsão de chuva para este sábado no Rio Grande do Sul, segundo o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Mas o Inmet alerta para perigo potencial de ventos costeiros em praticamente todo o litoral gaúcho e na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A chuva deve voltar na segunda-feira (27) no sul, afirma boletim divulgado pela Sala de Situação da Sema-RS (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul).

O documento aponta que a condição hidrológica atual é de níveis elevados e com tendência variando de estabilidade para lenta elevação nas bacias da região metropolitana, e com as águas do Guaíba seguindo em lento escoamento para a lagoa dos Patos.

"Ainda seguem elevados os níveis dos rios Caí, Jacuí, rio dos Sinos e Gravataí", diz o boletim, apontando que a situação ainda é crítica na região da costa doce e nas margens da lagoa dos Patos, que registra níveis acima das cotas de inundação.

FRIO NO SUDESTE

A massa de ar frio de origem polar também vai provocar queda da temperatura também em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Sul de Minas Gerais.

A mudança no tempo já foi sentida nesta sexta-feira (24) na capital paulista. Às 7h, o Inmet apontou 19,2ªC, a menor temperatura do dia (a máxima, às 12h, foi de 26,6ºC). As medições foram feitas na estação meteorológica do Mirante de Santana.

Na capital paulista, os termômetros devem oscilar entre 15ºC e 20ºC neste sábado. No domingo (26), quase não haverá diferença entre a temperatura mínima (14ºC) e a máxima (16ºC).

A previsão é de pancadas de chuva até segunda-feira (27) na capital. Há risco de inundações, principalmente no domingo, alerta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.