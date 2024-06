São Paulo

O STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu nesta quarta-feira (26) a ação que trata da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A corte fixou a quantidade de até 40 gramas ou seis plantas fêmeas para diferenciar o usuário do traficante.

A definição é válida até que o Congresso decida qual é esse limite.

Os números são relativos e devem servir de critério pelas autoridades policiais, que também devem levar em conta outros fatores para decidir se alguém é traficante, mesmo que esteja portando menos de 40 gramas.

O processo sobre drogas começou a ser julgado em 2015 e foi paralisado em diversas ocasiões, por pedidos de vista (mais tempo para análise) de ministros. Inicialmente, o julgamento debatia sobre todas as drogas, mas os ministros acabaram restringindo as discussões à maconha.

Para falar o que muda com a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter José Marques, no Como É que É? desta quinta-feira (27).

