Criminosos fecham vias em represália a operação policial no Rio

São Paulo

Criminosos ordenaram o fechamento de três das principais vias do Rio de Janeiro em represália a uma operação policial no Complexo da Maré e em outros bairros da zona norte da cidade, na manhã desta terça-feira (11).

As linhas Vermelha e Amarela e a avenida Brasil — principais formas de ligação entre as zonas norte e oeste e a região central da capital— foram bloqueadas com barricadas. Segundo a PM, criminosos atearam fogo em um ônibus na avenida Brasil, na altura da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Uma ação foi deflagrada no início da manhã e segue em andamento, de acordo com a Polícia Militar, para combater o roubo de veículos em vias expressas e prender suspeitos que estariam escondidos em favelas da Maré, como Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau e Baixa do Sapateiro.

Policiais removem barricadas montadas por criminosos em bairros da zona norte do Rio de Janeiro durante operação - @PMERJ no X

Na ação, dois homens e dois policiais ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas um dos agentes, Jorge Cruz, morreu.

Até o fim da manhã, dois homens haviam sido presos, uma pistola e drogas foram apreendidas e veículos foram recuperados, embora a quantidade não tenha sido divulgada. Moradores relataram intenso tiroteio na região.

Participam da ação na Maré policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), da Subsecretaria de Inteligência e do 22º Batalhão de Polícia Militar.

Também foram deflagradas mais três operações policiais com objetivos similares —o combate ao roubo de veículos— em áreas do Complexo do Alemão, de Vaz Lobo, de Pilares e de Brás de Pina.

Segundo a prefeitura carioca, o Centro Municipal de Saúde Vila do João e as clínicas da família Adib Jatene, Augusto Boal e Jeremias Moraes da Silva acionaram protocolos de segurança e interromperam o funcionamento.

A Clínica da Família Diniz Batista dos Santos, também na Maré, mantém o atendimento à população, mas atendimentos como visitas domiciliares estão suspensos. Ainda na rede municipal, 42 escolas no Complexo do Alemão foram impactadas por operações na manhã desta terça.

Já na rede estadual, duas escolas foram fechadas na região da Maré, afetando ao menos 900 estudantes do turno da manhã.