Homem atira contra carro durante discussão após acidente de trânsito em estrada em SP

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga um homem por tentativa de homicídio após ele ser filmado atirando contra um veículo ocupado por um casal em uma estrada paulista na tarde de sexta-feira (14). A Justiça decretou a prisão do suspeito, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado.

O caso ocorreu na rodovia Castello Branco, na altura da cidade de Boituva (no interior de São Paulo) e foi registrado em vídeo pelas vítimas.

Momento em que homem atira contra o carro em que estava um casal na rodovia Castelo Branco - Reprodução

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os disparos foram feitos após uma discussão no trânsito. O casal relatou que o carro em que eles estavam foi ultrapassado por um outro, momento em que houve uma batida.

O motorista do segundo automóvel, que estava armado, desceu do carro e efetuou alguns disparos, que acertaram o vidro dianteiro e um farol.

O autor dos tiros foi identificado como Adriano Domingues da Costa. O advogado dele, Luiz Carlos Tucho de Souza e Castro Valsecchi, disse que seu cliente foi perseguido pelo outro motorista.

A reportagem não conseguiu contato com o casal que estava no outro automóvel, ou com seus advogados.

Na noite deste sábado (15) a Secretaria da Segurança Pública disse que o carro em que ele estava foi localizado na cidade de Piraju. A pasta afirmou ainda que Costa é considerado foragido.

Parte da ação foi registrada em vídeos. Em um deles, Costa desce de um automóvel com uma arma nas mãos. Ele, que está acompanhado por uma mulher, caminha até o lado passageiro do carro em que estava o casal e desfere uma coronhada no vidro e pergunta o que eles querem. Ele e a mulher então retornam para o carro em que estavam.

Um segundo vídeo mostra Costa, já em um outro trecho da estrada, seguindo novamente em direção ao veículo do casal. Nesse instante a mulher está em contato com a central da Polícia Militar e narra o que acontece, sendo orientada pela atendente a não abaixar o vidro. Costa efetua ao menos cinco tiros. Um deles trinca o vidro dianteiro. O automóvel em que o casal estava é blindado.

Após os disparos o homem retorna para o carro em que estava. O vídeo encerra com o automóvel do casal acompanhando o do atirador.

"Ele foi perseguido numa rodovia, jogaram o carro para cima do carro dele. Ele tentou fugir, o perseguidor estourou uma cancela de um pedágio, ficou atrás dele o tempo todo, imagens da concessionária vão demonstrar isso, e até que chegou no momento que ele parou e tirou a arma para fora", disse Valsecchi para a reportagem.

"Depois que a coisa esquentou, ele, tendo a arma, fez essa bobagem. Não tivesse a arma, talvez estivesse morto também, não se sabe até onde o cara iria com essa perseguição", acrescentou o advogado.

O advogado disse que vai procurar o delegado na próxima segunda-feira e apresentar Costa, caso necessário. O advogado disse desconhecer a ordem de prisão.

Para Valsecchi, a investigação por tentativa de homicídio não se justifica. "Não é tentativa de homicídio. Carro com vidro blindado. Crime impossível. Não faz sentido um juiz acolher essa tese."