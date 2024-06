Homem é morto dentro de ônibus em Curitiba após defender duas vítimas de homofobia

Um homem de 40 anos levou golpes de faca e morreu dentro de um ônibus em Curitiba na noite deste domingo (16) após defender duas pessoas que estavam sendo alvos de insultos homofóbicos, de acordo com registros da Polícia Militar do Paraná.

Os suspeitos das agressões, segundo a PM, são um homem de 41 anos e um adolescente de 17 anos, que foram detidos. O caso ocorreu por volta das 22h.

Homem morreu após levar golpes de facas em um ônibus de Curitiba na noite de domingo (16) - Divulgação/Prefeitura de Curitiba

Testemunhas disseram aos policiais que os dois suspeitos disparavam insultos homofóbicos contra duas pessoas que estavam no ônibus e que o homem de 40 anos tentou intervir.

Depois da agressão, os dois suspeitos saíram do ônibus pela estação Maria Clara, que fica no Alto da Glória, um dos bairros da região central da cidade, mas foram encontrados pela PM na sequência.

O ônibus é de uma das principais linhas de transporte da cidade, a que cruza os bairros Santa Cândida e Capão Raso.

O homem de 41 anos foi conduzido para a Central de Flagrantes. O outro suspeito foi encaminhado à Delegacia do Adolescente.

Segundo a PM, o adolescente estava com a faca utilizada no crime, e que tinha uma lâmina de aproximadamente 20 cm. O homem de 41 anos também estava com manchas de sangue na roupa.

Faca que teria sido utilizada no crime dentro de ônibus em Curitiba foi apreendida pela PM com um dos suspeitos - Divulgação/Polícia Militar do Paraná

A vítima morreu ainda no ônibus. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram até o local para dar início às investigações.

Os nomes dos suspeitos e da vítima não foram divulgados.

Responsável pela gestão do transporte público, a Urbs (Urbanização de Curitiba) afirmou nesta segunda (17), em nota, que lamenta o ocorrido e que vai colaborar com as investigações.

A Urbs informou que "o ônibus possui câmeras e que vai disponibilizar as imagens para as autoridades policiais".