Latrocínios aumentam em SP; roubos e furtos caem no centro da capital

São Paulo

O latrocínio, roubo seguido de morte, vitimou 82 pessoas no estado de São Paulo neste ano, e foi um dos crimes com a maior alta nos primeiros cinco meses deste ano em comparação com o mesmo período em 2023. Até maio, a Polícia Civil registrou 79 casos, acima dos 64 no ano anterior.

Na capital, foram 23 casos em 2024, quarto a mais do que os 19 registrados no ano anterior, segundo dados estatísticos atualizados pela Secretaria de Segurança Pública nesta terça-feira (25).

Região central de São Paulo teve queda de furtos e roubos após crise de insegurança pública - Eduardo Knapp - 25.abr.24/Folhapress

Por outro lado, os demais crimes patrimoniais, como furtos e roubos, tiveram queda na capital e no estado. Foram 12,6% menos roubos na capital e menos 13,1% no estado entre janeiro e maio deste ano ante os mesmos meses no ano passado.

Distritos policiais do centro da capital também registraram menos ocorrências no período. A maior retração ocorreu na região dos Campos Elísios, foram 56,8% menos roubos e queda de 42,1% nos furtos.

O bairro viveu uma crise de insegurança pública ao longo do ano passado, quando a aglomeração de usuários de drogas, fixada no entorno da praça Júlio Prestes, na Luz, se dispersou pelas ruas do centro após ação policial na praça Princesa Isabel, em maio de 2022, onde ocorria a feira de drogas a céu aberto.

A situação levou ao aumento do policiamento na região. Mais de um ano depois, no entorno da praça da Sé, também houve retração nos índices criminais, a queda nos roubos foi de 46,5% e nos furtos, 33,1%.

No Bom Retiro, outro bairro central acometido pelo aumento de crimes em 2023, as ocorrências de crimes patrimoniais se mantiveram estáveis, com tendência de alta, entre janeiro e maio deste ano, assim como a região do 4º Distrito Policial (Consolação), onde os roubos caíram 4,4% e os furtos, 18,6%.

A delegacia atende parte das ocorrências registradas na avenida Paulista e nas ruas próximas ao parque Augusta, dois pontos com altos índices de furtos e roubos de celular na cidade.

A zona oeste, principalmente, na região do 23º Distrito Policial (Perdizes), teve aumento desses tipos de crimes nos cinco primeiros meses do ano – 18,05% nos roubos e 18,55% nos furtos.

No Morumbi, na zona sul da capital, houve queda de 10,8% nos roubos, mas os furtos tiveram alta significativa de 32,4%.

Em nota, a SSP afirmou que, entre junho de 2023 e maio deste ano, foram registradas as menores taxas de casos e vítimas de mortes intencionais.

Em relação ao aumento de furtos e roubos em Perdizes, a pasta afirmou que prendeu 84.060 pessoas entre janeiro e maio deste ano, o que representa alta se 5,3% em todo estado.