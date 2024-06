Mulher fica à deriva ao tentar fugir de ilha particular de filho de Pitanguy no RJ

Rio de Janeiro

A psicóloga Cristiane Correa Santa Catarina, 53, ficou à deriva no mar de Angra dos Reis (RJ) após sair da Ilha dos Porcos usando uma prancha de stand up paddle, na noite do último sábado (15). Segundo seu relato à polícia, ela tentava fugir do local após uma discussão com o anfitrião, Helcius Pitanguy.

Helcius é um dos quatro filhos de Ivo Pitanguy, cirurgião plástico que morreu em 2016, aos 93 anos. A Ilha dos Porcos pertence à família. Procurado, Helcius não respondeu à reportagem até a publicação deste texto.

A polícia investiga o caso como injúria, ou seja, quando há ofensa à dignidade de alguém.

Helcius Pitanguy na Ilha dos Porcos, em Angra dos Reis (RJ) - Reprodução/Youtube

Cristiane afirma que foi convidada por Helcius, com quem teria uma amizade de 12 anos, para passar o final de semana na ilha. Eles chegaram ao local na quinta (13). No sábado ela teria convidado algumas amigas para conhecer o local, e o grupo teria chegado de lancha, ainda segundo seu relato.

Na versão de Cristiane, quando as amigas foram embora, Helcius teria dito que "não sabia que ela tinha amigas putas". Depois, ele teria dito que ela era "uma puta virgem e, por isso, pobre". Em seguida, teria ordenado que ela ficasse calada para comer em silêncio.

Com a briga, Cristiane pediu para voltar ao Rio de Janeiro, o que foi negado por Helcius. Assim, ela decidiu pegar uma prancha com remos para chegar à praia mais perto, localizada a cerca de 2,5 km, disse ela à polícia.

Funcionários de Helcius então foram ao mar com uma lancha para tentar buscá-la. Ela subiu na lancha e, de acordo com seu depoimento, disse que o funcionário tinha ordens de retornar com ela para a ilha.

Ela, então, decidiu pular no mar e, como a prancha ainda estava na água, continuou a remar. Após ficar à deriva, ela teria sido resgatada por um administrador da Ilha dos Porcos, que a levou até um clube, onde chamou um carro de aplicativo.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) de Angra dos Reis. Em nota, a Polícia Civil afirmou que "testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".

Quem foi Ivo Pitanguy

Nascido em Minas Gerais e formado em medicina na Faculdade Nacional de Medicina (atual UFRJ), Ivo Pitanguy desenvolveu métodos que se tornaram referência internacional no campo das cirurgias plásticas.

Com prolífica produção literária, o cirurgião era membro da Academia Brasileira de Letras, tendo sido eleito titular da cadeira 22 em 1990.