Piloto de 9 anos morto após acidente em Interlagos estreou há dois meses no circuito

São Paulo

O piloto argentino Lorenzo Somaschini, 9, que morreu na segunda-feira (17) em São Paulo após acidente no Autódromo de Interlagos, estreou em provas oficiais em abril deste ano.

Lolo, como era chamado, nasceu em 17 de julho de 2014 na cidade de Rosário, na província de Santa Fé, e desde cedo demonstrava interesse por motocicletas. Rosário é também a cidade de origem do astro Lionel Messi.

O argentino Lorenzo Somaschini, 9, morreu após acidente no Autódromo de Interlagos - Lorenzo Somaschini no Instagram

O sonho de Lolo era chegar ao MotoGP, categoria máxima do automobilismo, conforme disse em entrevistas. A paixão pelo esporte surgiu no momento em que a criança andou em uma moto do avô.

"Demos uma volta em uma moto de 125 cilindradas que era do meu avô e me encantei. Comecei a ficar fascinado", disse Lolo ao jornal La Capital, publicado em Rosário.

Em abril deste ano, Lolo debutou na Copa Argentina de Superbike Junior.

A competição em Interlagos, válida pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, seria sua primeira missão internacional. A criança, porém, sofreu um acidente de moto na sexta (14), durante o primeiro treino livre da Jr Cup, e morreu após ficar quatro dias internado no Hospital Albert Einstein, também em São Paulo.

A categoria reúne pilotos de 8 a 16 anos. São usadas motos de 160 cilindradas adaptadas e preparadas para a competição. As motocicletas recebem pedaleiras e guidão adequados ao tamanho de cada criança.

De acordo com a organização da corrida, o argentino caiu na saída da curva do Pinheirinho e foi atendido no local pela equipe médica, em ambulância UTI.

Na sequência, Lolo foi removido para o Hospital Geral da Pedreira e, na madrugada do sábado (15), encaminhado para o Hospital Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos.