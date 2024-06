Piloto de 9 anos morre depois de acidente de moto em Interlagos

São Paulo

O piloto Lorenzo Somaschini, 9, morreu na noite desta segunda-feira (17), após quatro dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele sofreu acidente de motocicleta durante o primeiro treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos, na sexta-feira (14).

A morte foi confirmada pela organização do evento na manhã desta terça (18).

Lorenzo Somaschini, 9, depois de ficar cinco dias internado - Lorenzo Somaschini no Instagram

Segundo a direção de prova, Lorenzo caiu na saía da curva do Pinheirinho. O piloto foi atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em UTI móvel para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein.

"Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo", divulgou.

A categoria reúne pilotos de 8 a 16 anos. As motos usadas são de 160 cilindradas adaptadas e preparadas para competição, As motocicletas recebem pedaleiras e guidão adequados ao tamanho de cada criança.