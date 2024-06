São Paulo terá semana de tempo seco e tardes quentes

São Paulo

A cidade de São Paulo, o interior e o litoral paulista devem ter uma semana marcada pela baixa umidade, calor à tarde e frio durante a madrugada. O motivo é uma massa de ar seco que paira na região Sudeste do país e impede o avanço de frentes frias e úmidas.

O tempo nesta segunda-feira (10) não deve ter muita variação em relação a este fim de semana, com poucas nuvens ao longo do dia, manhãs frias e tardes de temperatura acima da média para esta época do ano. Na capital, a mínima é de 15°C e a máxima, de 29°C.

Vista do centro da cidade de São Paulo, a partir do bairro da Mooca, em dia de tempo seco - Adriano Vizoni - 23.ago.2021/Folhapress

Essa será a tendência para o restante da semana em todo o estado, com poucas variações. Na terça (11), por exemplo, Santos tem chance de névoa durante a manhã, e mínima de 20°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ela se dissipa à tarde, e o restante da semana será de céu claro.

"A massa de ar seco sobre o Sudeste vai se fortalecer no decorrer da semana", diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura de São Paulo.

Na capital e no interior, a umidade mínima deve ficar abaixo dos 30% a partir de terça, o que leva ao estado de atenção para os efeitos da seca nessas regiões —o Inmet já gerou um alerta para a seca neste domingo (9) em quase toda a região Centro-Oeste, no Triângulo Mineiro e no centro-norte do estado de São Paulo.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), alguns cuidados devem ser tomados quando a umidade relativa do ar está abaixo desse patamar. Consumir mais água, umidificar ambientes com vaporizadores, permanecer em locais protegidos do sol e evitar exercícios físicos ao ar livre estão entre as recomendações de especialistas.

Não há previsão de chuva no estado entre segunda e quinta-feira. Segundo a Climatempo, o tempo seco e as temperaturas elevadas à tarde, chegando próximo dos 30°C, devem se manter ao menos até a sexta-feira (14).