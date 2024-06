São Paulo terá tempo estável e ensolarado; máxima pode chegar a 30ºC

São Paulo (SP)

A cidade de São Paulo deve ter uma semana com tempo estável, ensolarado e sem chuva. O motivo é uma grande massa de ar seco que predomina no interior paulista e impõe um bloqueio atmosférico.

As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O sol predominará nesta segunda-feira (17), provocando rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. A temperatura pode superar os 28°C. A mínima prevista para o dia é de 15°C. Nas horas mais quentes, a umidade deve atingir baixos índices, níveis próximos aos 30%, que acende um alerta.

Parque Augusta, na região central; São Paulo terá uma semana ensolarada - Zanone Fraissat - 24.ago.2023/Folhapress

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), alguns cuidados devem ser tomados quando a umidade relativa do ar está abaixo desse patamar. Consumir mais água, umidificar ambientes com vaporizadores, permanecer em locais protegidos do sol e evitar exercícios físicos ao ar livre estão entre as recomendações de especialistas.

Apesar do ligeiro aumento de nebulosidade no final do dia causado pela chegada da brisa marítima, não há condição de chuva para a Grande São Paulo, de acordo com o CGE.

A terça-feira (18) segue com tempo seco e ensolarado ao longo do dia. As temperaturas e os índices de umidade devem ser parecidos com os de segunda.

Assim como nos dias anteriores, a quarta-feira (19) deve apresentar poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 16°C (mínima) e 28°C (máxima). A umidade mínima pode chegar a 30% no período mais quente do dia.

Na quinta (20), a previsão é de poucas nuvens, com mínima de 16ºC e máxima de 30ºC. A umidade mínima pode chegar a 20%.