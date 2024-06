PM prende 2 adultos e apreende 2 adolescentes suspeitos de amarrar e fotografar vítima em roubo

São Paulo

A Polícia Militar prendeu neste sábado (15) dois adultos e apreendeu dois adolescentes suspeitos de integrar uma quadrilha que agia com violência para intimidar as vítimas durante roubos a residência. Eles foram localizados em São Bernardo do Campo, no ABC, após roubarem uma casa.

No caso deste fim de semana, a vítima foi amarrada e fotografada, o que era uma prática comum do grupo, segundo a PM. Ainda de acordo com a corporação, o grupo gravou um vídeo no carro da vítima em que se vangloriava do crime e exibia um revólver.

Entre os presos, estão um homem e uma mulher, cujas idades não foram informadas. Os apreendidos fora um adolescente de 17 anos e uma garota de 15 anos. Um dos suspeitos de integrar a quadrilha segue foragido.

Produtos roubados de residência em Diadema, no ABC, paulista, foram recuperados pela PM - Reprodução

Os policiais do 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) souberam do roubo e passaram a patrulhar a região. Eles foram avisados pela central da corporação sobre a passagem do carro roubado, um Ford Ecosport, por um equipamento do Projeto Radar instalado na avenida Luiz Pequini, em Santa Terezinha.

O veículo foi localizado na alameda Dom Pedro de Alcântara, vizinha à Luiz Pequini. Uma mulher deixava o carro com várias sacolas.

Durante a abordagem, a mulher teria confirmado que seu namorado dirigia o veículo. A mulher afirmou que eles teriam praticado um roubo pela madrugada em Diadema, cidade vizinha a São Bernardo.

Os policiais, então, conseguiram localizar uma outra mulher. Ela se feriu ao saltar do carro roubado em movimento. Conforme a versão da PM, ela admitiu envolvimento na ação e indicou que os itens roubados estavam na rua Sete de Setembro, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. No imóvel, os PMs localizaram os objetos.

Outro suspeito foi encontrado escondido no telhado de uma casa na rua Monte Líbano, também no bairro Montanhão. Um homem, que deu abrigo a um dos suspeitos, também foi detido suspeito de participar do grupo —ele não teria participado do roubo em Diadema.

"Os criminosos agiam de forma violenta, com arma de fogo", disse o tenente Guilherme Baratela. Segundo ele, o último suspeito foragido está de saída temporária da cadeia.

Ainda segundo Baratela, as armas utilizadas pelo grupo eram alugadas de outra pessoa.

A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Policial de São Bernardo.