Serra das Araras, na via Dutra, fecha nesta quarta (5) por duas horas para explosões em obras

São Paulo

Começam nesta quarta-feira (5) as interdições programadas na via Dutra, no trecho da serra das Araras, para explosões nas obras de ampliação das pistas. As vias de subida e descida —do km 233 e do km 225— serão fechadas das 11h30 às 13h30, de segunda a quinta-feira para os procedimentos.

Motoristas que pretendem trafegar pela via para Rio de Janeiro (descida) ou São Paulo (subida) devem programar a viagem para evitar os horários e transtornos. A hora de suspensão no tráfego para as explosões foi escolhida por ter menos movimento no fluxo diário de 14 mil veículos, segundo a concessionária CCR RioSP.

Para quem pensa em viajar nestes horários e usar alguma rota alternativa, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) aponta que o plano pode demorar o mesmo tempo da interdição. "O tempo de viagem nas rotas alternativas é similar ao tempo de espera no local, no caso de motoristas que não puderem fazer o deslocamento em outros horários", disse, em nota, a corporação.

Caminhão trafega pela pista de descida da serra das Araras, sentido Rio de Janeiro - Fernando Rabelo - 21.jul.2010/Folhapress

O caminho indicado pela PRF, no sentido São Paulo, é usar a BR-040 até Três Rios, a BR-393 até Barra Mansa e retornar à BR-116, a via Dutra. Para quem sai da capital paulista para o Rio, basta seguir a ordem inversa nas estradas.

As explosões começam com uma ação na próxima quarta-feira e outra em 12 de junho. Nas duas últimas semanas do mês, a frequência deve ser de dois dias. Em julho, segundo Morais, a obra já terá avançado, com pico de 34 pontos de trabalho simultâneos, e devem ser usados todos os períodos das 11h30 às 13h30, de segunda a quinta, para as detonações.

A via Dutra registra uma média anual de 200 ocorrências no trecho da serra das Araras, entre acidentes e reparos em veículos. Com a ampliação das faixas, caminhões de cargas especiais, como os muito grandes, não vão mais precisar descer pela pista de subida durante a noite, o que dificulta a logística e causa transtorno a motoristas que trafegam para São Paulo.