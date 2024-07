Bloqueio atmosférico deverá elevar a temperatura em São Paulo

São Paulo

A formação de um bloqueio atmosférico deverá elevar a temperatura entre a região central e o sul do país a partir desta quinta-feira (18), principalmente à tarde. Na cidade de São Paulo, a máxima tende a ficar próxima de 26°C até ao menos o sábado (20).

Com exceção do litoral, todo o estado de São Paulo poderá ter termômetros com marcas 5°C acima da média para o período até a próxima semana, de acordo com a Climatempo.

Segundo a agência, uma massa de ar quente se estabelecerá na faixa central do país, favorecendo o retorno de temperaturas mais altas até o sul.

Frequentadores tomam sol no parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo; temperatura poderá voltar a esquentar nos próximos dias - Divulgação/Divulgação

O bloqueio atmosférico, explica, impede a formação de grandes nuvens de chuva, além de bloquear o avanço das frentes frias em direção às regiões centrais do Brasil.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, aos poucos, o ar frio dos últimos dias perde força, o sol aparece por mais tempo e a temperatura apresenta elevação durante as tardes. As noites, madrugadas e início das manhãs, entretanto, continuam frias, como é comum nessa época do ano.

A quarta-feira (17) começa com céu encoberto a nublado, e sensação de frio na capital paulista, aponta o órgão municipal.

Até o fim da manhã, o sol deve aparecer e passa a predominar, o que vai facilitar a elevação da temperatura.

No fim da tarde, a entrada da brisa marítima volta a favorecer o aumento da nebulosidade e a queda da temperatura.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura na cidade de São Paulo deve oscilar entre 13°C e 25°C nesta quarta.

Na quinta-feira (18), o amanhecer deverá ser com muitas nuvens e formação de névoa úmida, conforme o CGE. Mas ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar, o que vai provocar a elevação da temperatura.

Os termômetros tendem a marcar entre 12°C e 26°C na cidade. Essa mesma variação, diz o Inmet, deverá ser repetida na sexta e no sábado.

Não há previsão de chuva em nenhum dos dias desta semana na capital paulista.