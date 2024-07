Sol aparece, mas sensação de frio continua em São Paulo, com máxima de 22°C

São Paulo

O período de estabilidade climática se mantém nesta terça-feira (16) na região metropolitana de São Paulo, com frio de manhã e temperatura amena à tarde.

Segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, o dia ainda começará com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 13°C. Em algumas regiões, como em Parelheiros, no extremo sul do município, a temperatura deve ficar ainda mais baixa.

Movimentação no Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo; capital terá mais um dia de frio de manhã e temperatura amena à tarde, com máxima de 22°C - Danilo Verpa - 12.jul.24/Folhapress

No decorrer do dia, o Sol aparece entre nuvens e ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio, mas as temperaturas máximas não devem superar os 22°C. Na sombra, a sensação térmica deve ser cerca de 2°C a menos, devido ao vento frio.

Apesar desse clima típico de inverno, não há previsão de chuva para a capital. No entanto, o litoral sul do estado, entre Cananeia e Itanhaém, existe a previsão de precipitação intensa até o fim da manhã, devido a uma frente fria que também atinge os litorais do Paraná e de Santa Catarina.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há expectativa de chuva entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia nessa faixa, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Por isso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Na quarta-feira (17), o cenário climático será semelhante na Grande São Paulo, com a diferença que a temperatura deve ter pequena elevação, podendo variar entre mínimas de 14°C e máximas de 24°C. No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, porém também não há condições de chuva.

Devido a uma massa de ar seco sobre a região central do país, que mantém a umidade relativa do ar abaixo dos 30% na região, a previsão é que os próximos dias tenham uma lenta, mas contínua, elevação da temperatura em São Paulo. Esta semana as máximas devem oscilar entre 23°C e 24°C até sábado (20), mas no domingo (21) os termômetros já devem marcar 26°C e, na segunda (22), 28°C.