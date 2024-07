Granada é encontrada dentro de armário em albergue no centro de SP

São Paulo

Um funcionário de um albergue no centro de São Paulo encontrou uma granada dentro de um maleiro disponível para moradores de rua. O caso ocorreu na tarde deste segunda-feira (22) no Centro de Acolhida Temporária localizado na rua Prates, no Bom Retiro.

Conforme a Polícia Militar, o artefato estava no armário de um homem que não aparecia há cinco dias no albergue. A reportagem apurou que, como de praxe nesses casos, uma agente social foi verificar os pertences do abrigado e encontrou o artefato.

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi até o abrigo após ser acionado pela GCM. Os policiais constaram se tratar de um objeto inoperante, que teria sido usado na Segunda Guerra Mundial.

Após vistoria, o abrigo foi liberado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social disse que, na tarde desta segunda-feira (22), a equipe técnica do Centro Temporário de Acolhida Prates I acionou a Polícia Militar após encontrar um artefato com características de uma granada nas dependências do serviço.

Granada foi localizada dentro de um armário - Reprodução

Reportagem da Folha publicada em junho mostrou as más condições do abrigo.

A reportagem teve acesso a fotos que mostram um bebedouro interditado, animais na área do refeitório e problemas na estrutura, como falta de portas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social declarou que equipes da Supervisão de Assistência Social Sé realizam vistorias regulares nos equipamentos da pasta que compõem o Complexo Prates. "Os centros de acolhimento contam com manutenção, zeladoria e higienização diariamente, além de serviços periódicos de controle de pragas, tendo sido o mais recente realizado em maio deste ano", afirmou a pasta da gestão Ricardo Nunes (MDB).

Em julho de 2023 o local chegou a ser cogitado como um espaço para receber dependentes químicos da cracolândia. No entanto, após manifestações de moradores e comerciantes do Bom Retiro a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) desistiu de conduzir usuários de drogas para a área.

Um frequentador do Centro de Acolhida Prates, que pediu para não ser identificado por temer represálias, disse ser insalubre viver no local. Ele listou uma série de problemas e classificou o abrigo administrado por uma organização social como um "misto de purgatório e regime semiaberto", em alusão a detenção de presos que voltam para a cadeia para passar a noite.

Segundo ele, após um bebedouro ser inutilizado há cerca de uma semana, os conviventes sofrem para tomar um simples copo de água e matam a sede com o pouco que sai de chuveiros ou de pias instaladas nos banheiros.