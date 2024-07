O que se sabe sobre o acidente de ônibus que matou 10 em Itapetininga (SP)

São Paulo

Dez pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas em um acidente com ônibus na madrugada desta sexta-feira (5) na rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127), em Itapetininga, no interior de São Paulo.

O ônibus foi fretado por um grupo de romeiros de Ribeirão Branco, cidade com cerca de 16 mil habitantes, e saiu da vizinha Itapeva, de acordo com a empresa Onix Turismo, responsável pela viagem.

Acidente destruiu ônibus e deixou dez mortos em Itapetininga - Divulgação/Defesa Civil de SP

De onde partiu o ônibus

O ônibus foi fretado por romeiros que saíram da cidade de Itapeva, no interior de São Paulo, com destino à Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida. O ônibus, de dois andares, foi fretado pelos turistas. A empresa Onix Turismo afirmou que essas viagens são frequentes, e que todos os anos parentes e amigos da região de Itapeva aproveitam o feriado prolongado para fretar um ônibus e viajar para Aparecida.

Quantas pessoas estavam no ônibus

Além do motorista, outras 51 pessoas estavam no ônibus fretado.

Como foi o acidente

Segundo o motorista, ele trafegava normalmente quando ocorreu o problema mecânico, poucos minutos depois da meia-noite. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no pilar de um viaduto no km 171 da rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127).

Equipes da concessionária CCR e do Policiamento Rodoviário atuaram no monitoramento e sinalização do trânsito, sendo necessária a interdição total da via durante o atendimento da ocorrência.

Além da concessionária e da Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência), e a Polícia Técnico Cientifica foram deslocados para o local do acidente.

Vítimas e feridos

O acidente causou a morte de dez pessoas. O Hospital Doutor Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga, recebeu grande parte das vítimas do acidente de ônibus. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, seis vitimas estão em estado grave na emergência. Outros cinco pacientes estão em estado estável.

Qual a situação do ônibus

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o ônibus estava em situação regular.