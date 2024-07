Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio em Santa Catarina

Rio de Janeiro

Um ônibus escolar com 26 crianças caiu dentro de um rio na cidade de Aurora (SC), a 180 quilômetros de Florianópolis. Duas crianças ficaram feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (12). O Corpo de Bombeiros diz que as crianças e o motorista foram resgatados. Dois menores foram levados ao hospital Regional de Rio do Sul, um menino com suspeita de traumatismo craniano e uma menina com corte na cabeça.

Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio no município de Aurora (SC); duas ficaram feridas. - Divulgação/CBMSC

A assessoria de imprensa dos bombeiros diz que os dois feridos estão bem e com quadro estável. Outras crianças foram atendidas ainda no local com sintomas de hipotermia. A operação de resgate contou com dois caminhões, duas ambulâncias e um veículo 4x4.

O prefeito de Aurora, Alexsandro Kohl (MDB), disse ao jornal Cidade Alerta, da TV Record, que o acidente aconteceu em um trecho mais raso do rio, o que facilitou o resgate.

"Uns 100 metros para a frente o rio dá uns 10 a 12 metros de fundura. O acidente foi um pouquinho para cima, então ele [o ônibus] ficou com uma parte para fora", afirmou. "Felizmente conseguimos resgatar todas as crianças."

O acidente foi captado por uma câmera de segurança, que mostra o veículo tombando na lateral da pista até parar dentro do rio.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que vai abrir procedimento para investigar o caso.