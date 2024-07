Professora é presa a carro e arrastada por rua após briga de trânsito no Rio

Rio de Janeiro

Uma professora de uma escola pública do Rio de Janeiro foi arrastada pela rua enquanto estava presa à janela de um carro no Rio de Janeiro. A ação aconteceu após uma briga de trânsito.

Diana Campos Lopes ficou com luxações pelo corpo após o caso, que aconteceu na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense, na sexta (5).

Imagens de câmeras de segurança mostram a professora sinalizando com a seta direita do carro para entrar na garagem de um condomínio. Ao manobrar, ela impede a passagem de outro veículo. O motorista do carro bloqueado, então, estaciona ao lado da professora e desce do carro, assim como uma mulher, momento em que as agressões tiveram início.

Professora Diana Campos ficou com diversos ferimentos pelo corpo - Reprodução/TV Globo/Reprodução/TV Globo

O casal suspeito de agressão foi identificado como Karyne Rangel e Leonardo de Pontes Freire.

Procurada pela reportagem, Karyne passou o contato do advogado do casal.

A defesa afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito e que, por isso, não iria se manifestar. Ressaltou, no entanto, que Karyne também sofreu lesões. Já Diana disse que somente tentou se defender.

Karyne venceu o Campeonato Brasileiro de Kickbonxing, em 2019.

Em seu depoimento à polícia, Diana afirmou o casal nada falou ao descer do carro e que, em seguida, Karyne bateu em seu rosto. Segundo a professora, ela foi agredida também por Leonardo. As imagens mostram que a briga continua após a professora ser retirada do carro.

Na sequência, o casal aparece retornando ao veículo. Karyne senta no banco do carona, fecha a porta e, pela janela, puxa o braço de Diana. Leonardo acelera com o veículo e a professora é arrastada por cerca de 20 metros, sendo solta em seguida. Ela sofreu ferimentos por todo o corpo e recebeu socorro médico. Ainda de acordo com a professora, uma criança estava no carro do casal.

O caso é tratado como lesão corporal, mas os investigadores não descartam o indiciamento por tentativa de homicídio. O caso é investigado pela 37ªDP (Ilha do Governador).