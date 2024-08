São Paulo

Judocas do Brasil conquistaram no sábado (3), na Arena Campo de Marte, em Paris, o bronze na competição de equipes mistas, medalha inédita para o currículo do esporte olímpico mais efetivo no país. A modalidade acumula 28 pódios depois de sua melhor campanha em Jogos.

O bronze por equipes se soma ao ouro de Beatriz Souza (+78 kg), à prata de Willian Lima (-66 kg) e o primeiro bronze, de Larissa Pimenta (-52 kg). É, qualitativamente, a melhor participação do judô em Olimpíadas.

Em Londres-2012 o esporte também alcançou quatro pódios, mas com ouro de Sarah Menezes e três bronzes (Mayra Aguiar, Felipe Kitadai e Rafael Silva).

Para falar o por que o judô nacional fez a melhor campanha do esporte em Jogos, a apresentadora Priscila Camazano conversa com José Henrique Mariante, enviado a Paris para a cobertura das Olimpíadas, no Como É que É? desta quarta-feira (7).

