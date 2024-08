Alerta vermelho por calor e baixa umidade atinge 9 estados

Rio de Janeiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) expandiu alerta vermelho para baixa umidade e onda de calor em nove estados do país. A situação é mais preocupante na região central, principalmente em Mato Grosso.

Na escala do órgão, o alerta vermelho para onda de calor representa risco à saúde, com temperatura 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias. O aviso é válido desta quarta-feira (21) até a sexta (23).

O mapa da onda de calor alcança Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, no Centro-Oeste, Rondônia, no Norte, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste, e Paraná e Santa Catarina, no Sul.

Corpo de Bombeiros extingue incêndio em Cuiabá, Mato Grosso - Divulgação/Governo do MT

Em Mato Grosso, Cuiabá tem batido recordes seguidos de temperatura máxima nos últimos dias. Entre quarta (21) e quinta (22), a capital tem mínima de 28°C e máxima de 41°C. Na sexta (23), temperatura pode chegar a 42°C.

O ciclo de calor diminui de forma branda no sábado (máxima de 38°C) e deve encerrar no domingo (25), com previsão de mínima de 16°C e máxima de 26°C.

Cuiabá também passa por período de baixa umidade. Entre quarta e sexta a umidade relativa na cidade varia entre 10% e 30%, nível considerado como muito baixo e de grande perigo, segundo escala de severidade do Inmet. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade ideal para a saúde humana é entre 50% e 60%.

A faixa de área afetada pela baixa umidade engloba ainda região central de Goiás, incluindo Goiânia, partes de Mato Grosso, como a capital e a área de pantanal ao sul do estado, e municípios no centro de Mato Grosso do Sul.

No Sudeste, o alerta vermelho atinge regiões de Minas Gerais como o Triângulo Mineiro e municípios do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, Bauru, Araçatuba e Presidente Prudente.

Durante o período, o Inmet alerta para riscos potenciais de incêndios florestais e danos à saúde da população, com doenças pulmonares e dores de cabeça.

Os órgãos de saúde orientam a população atingida pela onda de calor e a baixa umidade a beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para a pele e evitar bebidas diuréticas, como café e álcool.

No centro do país, a fumaça na amazônia e no pantanal já atingiu 10 estados e gera alerta.

A situação continua até o fim da semana, quando uma frente fria pode desviar o rumo dessa trajetória entre diferentes regiões do Sul e do Sudeste do país ou mesmo orientá-la de volta para o Norte —ou seja, a área atingida pela fumaça ainda deve aumentar.

No último caso, a população de cidades do Amazonas, do Acre e de Rondônia pode ser afetada pela fumaça que ficará armazenada na região