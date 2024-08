Inmet emite alerta vermelho devido à baixa umidade do ar na região central do país

São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho nesta terça-feira (20) informando do grande perigo na região central do país devido à baixa umidade do ar.

Segundo o instituto, o índice ficou abaixo de 12%, o que provoca grande risco de incêndios florestais e à saúde humana, causando ardor nos olhos, ressecamento das vias respiratórias, doenças pulmonares e dores de cabeça. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% já não são adequados para a saúde.

O alerta é válido apenas para esta terça, mas mostra que a tendência deve se manter nos próximos dias, devido ao bloqueio atmosférico que mantém uma massa de ar quente e seco na maior parte do país.

Mapa com a região mais afetada pela baixa umidade do ar nesta terça-feira (20), segundo o Inmet. Segundo o órgão, os índices ficaram abaixo dos 12%, quando o ideal é acima dos 60% - Reprodução/Inmet

O alerta vermelho abrange as áreas: centro, sul e leste de Goiás; centro-sul e nordeste de Mato Grosso; leste e centro-norte de Mato Grosso do Sul; Triângulo Mineiro; Distrito Federal; e a região norte de São Paulo, nas cidades de São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto.

Apesar de não estar na faixa do alerta vermelho, o restante do estado de São Paulo também mantém níveis muito baixos de umidade do ar. O resultado é o acúmulo de poluição, principalmente, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a qualidade do ar está ruim devido à suspensão de material particulado. Isso acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes por conta da seca, ventos fracos e período de calmaria.

Esse é o nível intermediário na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta terça será mais um dia de forte calor, com temperatura média de 30°C e umidade do ar em torno dos 30%, podendo ficar pouco abaixo disso em algumas regiões da cidade.

Devido a essas condições extremas do clima, os órgãos de saúde indicam algumas ações: