São Paulo terá mais um dia quente e seco nesta quarta (21), com temperatura máxima de 30°C

São Paulo

O cenário atmosférico que o paulista tem visto nos últimos dias se manterá nesta quarta-feira (21). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o bloqueio atmosférico imposto por uma grande massa de ar seco na região central do país segue provocando dias ensolarados, quentes e com grande amplitude térmica.

Essa condição mantém baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente, nos horários de temperaturas mais altas, o que aumenta o risco de incêndios florestais, propagação de queimadas, além de elevar a concentração de poluentes, principalmente sobre os grandes centros urbanos.

Sol nasce em São Paulo em mais um dia quente e seco de inverno, com a qualidade do ar ruim, devido ao acúmulo de poluentes na atmosfera - Claudinei Queiroz/Folhapress

Nesta terça-feira (20), por exemplo, a temperatura máxima registrada pelas estações meteorológicas do CGE foi de 31,2°C, com a média dos índices de umidade do ar na casa dos 26%. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% já não são adequados para a saúde.

Alguns bairros registraram valores abaixo da média. Por isso, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para baixa umidade do ar em toda a capital a partir das 13h25.

Outro resultado para esse clima é a poluição do ar, que foi classificada como ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A tendência é que permaneça desta forma até a próxima chuva, que pode ocorrer no domingo (25).

Nesta quarta-feira (21), a previsão é de que esse cenário meteorológico siga inalterado. Segundo o CGE, o dia deve começar com termômetros em média na casa dos 15°C, poucas nuvens e formação de névoa úmida entre o fim da madrugada e o amanhecer. No decorrer do dia, sol forte e temperatura máxima de 30°C podem fazer com que a umidade do ar caixa para baixo dos 30%.

A quinta-feira (22) será praticamente igual, apenas com a diferença que a temperatura máxima pode ficar na casa dos 32°C.

Em decorrência do tempo seco observado nos últimos dias, o CGE recomenda manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, manter ambientes internos úmidos usando vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h.