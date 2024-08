Porsche lamenta mais uma morte em acidente e pede responsabilidade ao volante

São Paulo

Depois de mais um acidente de trânsito com morte provocado por um motorista que conduzia um Porsche, a fabricante alemã pede uma conduta mais responsável ao volante e reafirma seu compromisso com a segurança.

"É com profundo pesar que a Porsche lamenta o acidente que vitimou Pedro Kaique Figueiredo. Apresentamos nossas mais sinceras condolências a sua família e amigos", diz a empresa sobre a morte do motoboy de 21 anos em São Paulo, na última segunda (29).

"A Porsche Brasil reafirma seu comprometimento com a segurança nas estradas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito. A empresa não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente", acrescenta a marca alemã na nota, enviada à Folha após pedido da reportagem.

"Que a lembrança deste e de outros trágicos acontecimentos inspire a reflexão e a promoção de uma conduta mais segura e responsável", acrescentou.

Porsche conduzido por Igor Ferreira Sauceda, 27, que atropelou e matou o motoboy Pedro Kaique Ventura Figueiredo, 21, em São Paulo - Reprodução - 29.jul.2024/TV Globo

Figueiredo foi atropelado e morto pelo Porsche conduzido pelo empresário Igor Ferreira Sauceda, 27.

Na decisão em que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a juíza Vivian Brenner de Oliveira diz que Sauceda "utilizou o seu veículo como verdadeira arma".

"Pelas imagens é possível verificar que o réu perseguiu a vítima e que a perseguição apenas acabou quando ele atingiu a vítima", afirmou a magistrada.

Em seu depoimento à polícia, Sauceda classificou o episódio como um acidente. O advogado Carlos Bobadilla, que defende o empresário, disse se tratar de uma fatalidade.

Em outro grave acidente, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, bateu seu Porsche contra o carro do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52, que morreu.

Sastre está preso preventivamente na penitenciária de Tremembé, onde aguarda o julgamento. Ele é réu sob acusação de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima.

Simulação feita pela Polícia Científica mostra que ele estava a 136 km/h na hora do acidente —a velocidade máxima da avenida Salim Farah Maluf, onde ele trafegava, é de 50 km/h.

Na madrugada de 11 de dezembro de 2023, em Belo Horizonte, o motorista Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti, 32, voltava de uma festa com o amigo Cayke Pelegrino Tavares, 32, quando perdeu o controle do Porsche que conduzia.

Porsche 911 Carrera, modelo 2017, avaliada em mais de R$ 800 mil, ficou destruído após acidente na avenida Barão Homem de Melo, em Belo Horizonte - Reprodução - 10.dez.2023

Ele bateu o veículo em árvores e postes. O carro estava a cerca de 260 Km/h, de acordo com a Polícia Militar. O passageiro foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora.

Segundo a polícia, o motorista não tinha autorização para dirigir desde 2011, porque teria cometido infração gravíssima quando ainda estava com a carteira provisória. Ele foi preso em flagrante e indiciado por homicídio culposo.

Na nota enviada à reportagem, a Porsche Brasil disse investir em treinamento de condução.

"Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Oferecemos também um amplo portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados", afirmou.