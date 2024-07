Motorista de Porsche atropela e mata motociclista em São Paulo

São Paulo

Um motociclista morreu após ser atingido por um Porsche na madrugada desta segunda-feira (29), na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, testemunhas disseram que o motociclista teria batido no retrovisor do carro de luxo e o condutor teria discutido com ele momentos antes da batida.

Porsche e motocicleta envolvidos no acidente - Reprodução/TV Globo

O motorista, então, teria perseguido e atropelado e motociclista na sequência, segundo relatos aos policiais que atenderam a ocorrência. A motocicleta ficou destruída.

Após a colisão, o Porsche ainda bateu em um poste.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima foi socorrida ao Hospital do Grajaú, mas não resistiu. A perícia foi acionada ao local. A ocorrência está sendo registrada no 11° DP (Santo Amaro).