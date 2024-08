Polícia encontra R$ 1,1 milhão dentro de carro abandonado em São Luís

Recife

A Polícia Militar do Maranhão apreendeu, na terça-feira (30), mais de R$ 1 milhão em espécie dentro de um porta-malas de um carro abandonado no bairro Renascença, em São Luís.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Maranhão, os investigadores analisam câmeras de segurança para tentar identificar a origem do valor apreendido.

Quantia de mais de R$ 1 milhão é encontrada dentro de porta-malas em São Luís - Divulgação/Polícia Militar

A secretaria disse que, até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. O caso é investigado pela Polícia Civil do Maranhão. O inquérito quer descobrir a origem do dinheiro e se há relação com crimes.

O proprietário do veículo se apresentou na delegacia, na noite de terça (30), acompanhado de um advogado, e permaneceu em silêncio durante o depoimento. A Polícia Civil informou que já ouviu testemunhas.

Ao todo, o valor apreendido chegou a R$ 1.109.350,00. A contagem da quantia foi realizada pela Polícia Civil utilizando uma máquina contadora de cédulas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o dinheiro será depositado em conta judicial vinculada ao inquérito enquanto a investigação continua.