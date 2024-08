Influenciador que atropelou noivo no RJ estava em alta velocidade, diz perícia

São Paulo

O motorista que dirigia a BMW que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 42, na avenida Lúcio Costa, na orla do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, estava em alta velocidade no momento do acidente.

A informação faz parte da perícia divulgada em primeira mão pelo Fantástico na noite deste domingo (25). Segundo os laudos, o influenciador Vitor Vieira Belarmino, suspeito de atropelar Toshiro e não prestar socorro, dirigia entre 92 e 118 km/h. O limite permitido na avenida é de 70 km/h.

Imagem mostra o momento em que Fábio Toshiro Kikuta foi atropelado na orla do Recreio dos Bandeirantes - Reprodução/TV Globo

Segundo os peritos, ele teria condições de parar o carro antes de atingir o fisioterapeuta caso não estivesse em alta velocidade.

Toshiro foi atropelado no dia 13 de julho, após a festa de seu casamento. Ele acabara de deixar as malas em um hotel e atravessava a avenida ao lado da mulher, Bruna Villarinho Kikuta. Os dois iriam para a lua de mel no dia seguinte.

A perícia também concluiu que havia sangue no para-brisa e na traseira do carro. Além disso, imagens gravadas dentro do carro no dia do atropelamento mostram que o motorista fumava um cigarro eletrônico ao volante.

A análise técnica mostrou que não houve nenhum contato entre um motoqueiro que passou pelo local segundos antes do atropelamento e Toshiro. A defesa de Vitor Vieira alegava que o motoqueiro havia empurrado o fisioterapeuta. A perícia mostrou que a moto estava a 1,5 metro da vítima.

Além disso, segundo a advogada da viúva, Tathiana Costa, o motoqueiro foi uma das pessoas mais prestativas após o acidente. Ele fotografou a placa da BMW, avisou a polícia e prestou socorro até a remoção do corpo.

O influenciador está foragido e o advogado dele, Gabriel Habib, disse que fará uma perícia particular para descobrir a verdade. Antes da perícia, a defesa havia afirmado que ele dirigia dentro da velocidade permitida e não havia bebido.

A viúva criou um perfil no Instagram para ajudar a polícia a localizar Vitor. "Como uma pessoa pode levar à morte uma outra pessoa e sumir? Queremos justiça de algo que nunca será justo", ela diz.

A Prefeitura do Rio anunciou que vai instalar 20 quebra-molas ao longo da avenida Lúcio Costa, que tem 15 quilômetros. Também avalia baixar o limite de velocidade de 70 para 60 km/h.