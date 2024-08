Modo de Viver: o que fazer para frear os estímulos e dormir bem

São Paulo

Todo mundo precisa dormir. Mas deitar a cabeça no travesseiro e pegar no sono é um desafio cada vez maior num mundo repleto de estímulos.

Uma pesquisa da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) sinaliza que 70% dos brasileiros dizem não dormir bem. O sono pode ser atrapalhado por hábitos como horários inconstantes e uso de telas muito perto da hora de repouso.

A dificuldade em dormir também pode ser um distúrbio do sono —e, segundo a neurologista Mônica Andersen, existem mais de 80 deles. Apneia, insônia e sonambulismo são alguns exemplos clássicos.

O segundo episódio do podcast Modo de Viver, publicado nesta quarta (21), discute como atingir o descanso ideal e de que maneira os distúrbios do sono afetam a vida. Além de ouvir Andersen, o programa traz os relatos de duas pessoas que sofrem com problemas para dormir: a escritora Vanessa Barbara, autora de "Três Camadas de Noite", e a editora de Saúde da Folha, Victoria Damasceno.

Apresentado pela repórter Bárbara Blum, Modo de Viver é publicado às quartas-feiras e terá oito episódios. O primeiro deles falou sobre ansiedade.

Na Folha desde 2020, Bárbara é repórter do núcleo Todas, focado na produção de conteúdo para as mulheres, passou pela editoria de Especiais, onde criou a newsletter Folha Carreiras, pela editoria responsável pelo jornal impresso e pela edição da Ilustrada, a editoria de cultura do jornal.

A edição de som é de Laila Mouallem. A coordenação é de Victoria Damasceno, Magê Flores, Daniel Castro e Roberto de Oliveira, e a identidade visual, de Catarina Pignato. O projeto tem apoio da Libbs.

Catarina Pignato