Polícia do Rio investiga morte de jovem encontrado com marcas de espancamento

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um jovem de 21 anos encontrado com marcas de espancamento no Elevado do Joá, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira (20).

Otávio do Nascimento de Andrade estava desaparecido desde a noite de domingo (18) e era procurado por amigos e familiares.

Otávio do Nascimento de Andrade, 21, foi encontrado no Elevado do Joá - Reprodução/Facebook

A família suspeita que ele foi vítima de homofobia, mas a polícia ainda não tem nenhuma conclusão. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, no Leblon, e encaminhado ao 16º Distrito Policial, na Barra da Tijuca.

Antes de desaparecer, o jovem foi deixado por um amigo em um ponto de ônibus em São Conrado, na região da Rocinha. Dali iria para o bairro Muzema, na zona oeste, onde morava.