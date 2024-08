Professor de educação física é morto a tiros durante aula para idosos no Paraná

Porto Alegre

A Polícia Civil do Paraná investiga o assassinato do secretário de esportes da cidade de Esperança Nova, Diego Callegario dos Santos.

Professor de educação física, Diego tinha 33 anos e foi morto com 15 tiros na terça-feira (20) em um ginásio da cidade, onde daria aula de educação física para um grupo de idosos.

Câmeras de segurança registraram momento em que Diego Callegario dos Santos, 33, foi alvejado - Reprodução / TV RPC

As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança do local. Um homem não identificado usando uma camiseta branca atirou em Diego, que caiu no chão, e continuou os disparos antes de fugir. Outra funcionária do local, que conversava com o professor na hora do ataque, não foi atingida.

O suspeito estava sozinho e fugiu de moto do local do crime.

"Desde que tomou conhecimento do fato, a PCPR [Polícia Civil do Paraná] vem trabalhando no intuito de identificar o autor do crime e estabelecer a dinâmica dos fatos", disse a corporação.

O corpo de Diego será sepultado nesta quarta-feira (21) em Altônia, sua cidade natal, a 24 km de Esperança Nova. As duas cidades ficam na região metropolitana de Umuarama, no noroeste do Paraná.

Diego Callegario dos Santos, 33, era professor de educação física e lecionava para crianças e idosos - Fatima Callegario no facebook

Formado pela Unipar (Universidade Paranaense), Diego tinha um filho e estava noivo, com casamento marcado para o fim do ano.

Ele atuava na prefeitura de Esperança Nova a aproximadamente dois anos, dando aulas para turmas de crianças e idosos do município, e também promovia jogos de futsal na região.

Em nota o CREF9/PR (Conselho Regional de Educação Física do Paraná) lamentou a morte do professor. Segundo a entidade, Diego se dedicou à educação física em Esperança Nova "impactando positivamente a vida de crianças e idosos na região".

"Seu legado inclui a organização de campeonatos, seu trabalho como jogador de futsal e treinador de futebol, com o compromisso de promover o esporte e a saúde", continua o comunicado.