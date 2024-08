Quarta (28) ainda começa gelada em SP, mas sol eleva temperatura até 21°C

São Paulo

Após o frio recorde registrado na madrugada desta terça-feira (27) em São Paulo, a temperatura volta a subir gradativamente nos próximos dias. No entanto, esta quarta (28) ainda começará com muito frio na região metropolitana, ainda sob efeito da massa de ar polar.

Segundo os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com formação de névoa úmida e céu nublado, com termômetros em média na marca dos 8°C.

Movimentação no parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, em mais um dia nublado e frio na capital - Danilo Verpa - 12.jul.24/Folhapress

Como o sol deve aparecer logo cedo e permanecer no decorrer do dia, a temperatura máxima pode chegar aos 21°C durante a tarde. No entanto, devido à falta de força da radiação solar nesta época do ano, a sensação térmica na sombra ainda ficará mais baixa. As taxas mínimas de umidade do ar devem ficar em torno dos 45%.

"O ar frio de origem polar aos poucos deve perder força a partir da quinta-feira (29), quando as temperaturas passam a se elevar gradativamente, principalmente durante as tardes", comenta Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE. "O fim de semana promete ser de tempo aberto, com sol e sem previsão de chuva. Por conta disso, os índices de umidade do ar voltam a declinar na próxima semana."

Na quinta (29), segundo o CGE, o cenário atmosférico em termos de frio começa a melhorar para valer. Na madrugada, os termômetros já voltam a ficar acima dos 10°C, na casa dos 12°C. A manhã terá poucas nuvens e predomínio de sol. À tarde, a temperatura máxima deve atingir os 25°C, com percentuais mínimos de umidade do ar ao redor dos 40%. Será mais um dia sem previsão de chuva para capital e região metropolitana.

"Os modelos numéricos de previsão estendida indicam que até o fim do mês de agosto e a primeira semana de setembro, não há previsão de chuvas na cidade, nem nova onda de frio forte", finaliza Nazário.

Mas se o frio vai dar um tempo, o tempo seco volta a se tornar o grande problema no estado, por causa das queimadas principalmente a zona rural de municípios na região de Ribeirão Preto. A Defesa Civil paulista colocou várias regiões do estado em alerta de emergência para incêndios no próximo fim de semana.

Nesta quarta, a região de Ribeirão Preto terá temperaturas variando entre 14°C e 32°C, com taxas de umidade do ar atingindo mínimas de 29% à tarde, cenário propício para os incêndios. A partir de sexta (30), a umidade já deve baixar dos 20% nos horários mais quentes, o que explica o alerta de emergência da Defesa Civil.